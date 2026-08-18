لليوم العاشر.. حصار استيطاني خانق على عائلات في قصرة جنوب نابلس

يواصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال لليوم العاشر على التوالي حصار 3 منازل فلسطينية في منطقة جبل رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس، في ظل تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية للعائلات المحاصرة ونقص حاد في المياه والغذاء والدواء.

وقال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي إن “العائلات المحاصرة ستعاني خلال ساعات نقصا كبيرا في المياه والدواء”، مشيراً إلى أنها “بحاجة ماسة وعاجلة للدواء”، وأن المساعدات التي وصلت إليها “لا تكفي وهي بحاجة للمزيد”.

وأضاف أن العائلات الفلسطينية المحاصرة في البلدة تناشد توفير الغذاء والدواء، مؤكداً أن البلدية ناشدت الصليب والهلال الأحمر ومسؤولين للتدخل وكسر الحصار عن العائلات، إلا أن مستوطنين وقوات الاحتلال يحكمون الحصار المفروض عليها.

وأكد وادي أن حكومة الاحتلال تماطل وتطيل أمد الوضع في قصرة، قائلاً: “بإمكان جيش الاحتلال إخراج المستوطنين في دقائق ونحن محاصرون منذ 10 أيام”، موضحاً أن العائلات تعاني نقصا حادا في الغذاء والدواء.

وتتعرض بلدة قصرة لهجمات استيطانية متواصلة ضمن مخط للسيطرة على آلاف الدونمات وتهجير السكان من المنازل الواقعة على أطراف البلدة، بالتزامن مع توسع المستوطنات والبؤر المحيطة بها، وشق الطرق الالتفافية لعزل القرى الفلسطينية وفرض واقع استيطاني جديد.

وطالب رئيس البلدية بتدخل عاجل لرفع الحصار عن العائلات وتوفير الاحتياجات الأساسية لها، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام