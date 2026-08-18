ايران | عراقجي وفيدان يبحثان التطورات الإقليمية ومسار عبور السفن عبر مضيق هرمز

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره التركي هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي مساء الاثنين، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والمسارات الدبلوماسية القائمة.

واستعرض عراقجي خلال الاتصال آخر مستجدات المحادثات الثنائية بين إيران وسلطنة عُمان بشأن تحديد مسار مناسب يتيح للسفن العبور بأمان عبر مضيق هرمز، مؤكداً عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة هذه العملية.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة، وناقشا المسارات الدبلوماسية الجارية للتعامل مع المستجدات الإقليمية.

وأكد الجانبان الحاجة إلى مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية لإدارة الوضع، والحيلولة دون تصعيد التوترات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

المصدر: وكالة فارس + وكالة يونيوز