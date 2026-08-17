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    طهران: استمرار الحصار البحري عمل عدواني… ويد الدبلوماسية ما زالت مفتوحة

    مراسلنا محمد حسن قاسم ينقل لنا المشهد من طهران.

    المصدر: موقع المنار

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