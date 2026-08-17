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    لبنان

    سلام لوفد مجموعة العمل الأميركية : نعمل على مسارين متلازمين: الإصلاح واستعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها

      استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وفدا من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (ATFL)، برئاسة رئيسها السفير إدوارد غابرييل، وبحضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، وكبير مستشاري السياسات في المجموعة الدكتور بول سالم، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها وأعضائها.

      وحضر اللقاء : نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ومدير الشؤون السياسية والقنصلية في الوزارة الخارجية والمغتربين السفير إبراهيم عساف.  

      وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأهمية دعم الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة. 

      وشرح الرئيس سلام سياسة الحكومة القائمة على مسارين متلازمين: الإصلاح واستعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها.

      كما تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات اللبنانية-الأميركية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع النقل والبنى التحتية والطاقة “.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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