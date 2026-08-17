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    عربي وإقليمي

    المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر

      اعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له ان” القوات المسلحة اليمنية تمكنت من استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع أربعة زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة وأدت العملية إلى احتراق السفينة بشكل كامل مع إغراق عدد من الزوارق واحتراق البقية.
      تؤكد القوات المسلحة أنها ترصد بدقة كل تحركات العدو السعودي وتحشيداته وأنها ستقوم باستهداف تلك التحركات والتحشيدات سواء في البر أو البحر، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة “الحصار بالحصار واستهداف كافة التحشيدات السعودية أينما كانت مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه”.

      وفي بيان اخر قال العميد سريع :”تمكنت القوات المسلحة بفضل الله من استهداف مخزن أسلحة تابع لتحشيدات العدو السعودي في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وأدت إلى اشتعال النيران فيه”.

      المصدر: بيان

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