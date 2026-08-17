الذهب يرتفع قليلا مع تراجع الدولار في ظل انحسار توقعات رفع الفائدة



ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف في بداية تعاملات الأسواق الآسيوية الاثنين، مدعومة بضعف الدولار ‌وأحدث البيانات الاقتصادية التي حدت من التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل.



ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4388.62 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4444.30 دولار.



انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.1 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.



أدى الانخفاض غير المتوقع في أرقام الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة خلال شهر تموز/ يوليو، إلى جانب البيانات الصادرة الأسبوع الماضي التي أظهرت تضخما طفيفا فقط في أسعار المستهلكين، إلى تراجع التوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.



ووفقا لأداة فيدووتش التابعة ‌لسي إم إي، تتوقع الأسواق بنسبة 33 بالمئة رفع أسعار الفائدة في أيلول/ سبتمبر، بانخفاض من 47 بالمئة قبل ‌شهر.



يميل الذهب، الذي لا يدر عائدا، إلى الصعود في بيئة تتميز بانخفاض أسعار الفائدة. وسجل الذهب في المعاملات الفورية مكاسب أسبوعية يوم الجمعة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 65.19 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1755.40 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1329 دولارا.

المصدر: رويترز