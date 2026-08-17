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    تقرير مصور | حزب الله وأهالي النبي شيت يشيّعون الشهيد حيدر علي الموسوي

    شيّع حزب الله وأهالي بلدة النبي شيت والجوار الشهيد المجاهد حيدر علي الموسوي (يعسوب)، الذي ارتقى دفاعاً عن لبنان وشعبه وأثناء قيامه بواجبه الجهادي، بحضور حشد من العلماء والفعاليات الحزبية والدينية والبلدية والاجتماعية وأهالي البلدة.

    وانطلق موكب التشييع من أمام مقام النبي شيت (ع)، حيث استُقبل النعش الطاهر بنثر الورود والأرز.

    وبعد مراسم تأدية قسم العهد والوفاء في مقام سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي، أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر في ساحة المقام، قبل أن يُوارى الثرى في روضة شهداء البلدة.

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