اقتحامات ومداهمات ومحاصرة منازل.. الاحتلال يواصل عدوانه على الضفة

نفذت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة مدن وقرى بالضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين ومحاصرة منازل، فيما تصدى شبان لمحاولة مستوطنين سرقة خيول في طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت امرين شمال غرب نابلس وحاصرت أحد المنازل واعتقلت 9 شبان.

كما حاصرت قوات الاحتلال عائلة داخل منزلها في قرية جالود جنوب شرق نابلس واعتدت على الأهالي في محيط المنزل.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الشاب "محمد الريان" عقب مداهمة منزله في قرية كفر قليل شرق #نابلس pic.twitter.com/X2JnFU10kI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2026

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق المدينة وشنت حملة مداهمات واعتقالات، أسفرت عن اعتقال 5 شبان.

#متابعة | قوات الاحتلال تواصل اقتحام قرية #المغير شمال شرق رام الله، وسط حملة مداهمات واسعة. pic.twitter.com/3DnkQHrU0S — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2026

واقتحمت قوات الاحتلال أيضاً بلدة زيتا شمال طولكرم، وقرية كفر قلّيل جنوب شرق نابلس حيث اعتقلت الشاب محمد الريان شقيق الشهيد نادر الريان عقب مداهمة منزله.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال منزلاً خلال اقتحام حي الضاحية العليا شرق المدينة واعتقلت الشاب “محمد الجرمي” من داخل منزله.

وفي جنين، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على شاب في منطقة الألمانية بمدينة جنين وصادرت مركبته.

كما واصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين وداهمت منزلاً واعتقلت شاباً.

وفي طوباس، تسللت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال إلى مخيم الفارعة جنوب المدينة وحاصرت منزلاً، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى محيط المخيم، واعتقلت الشاب محمد الأمير من داخل منزله.

وفي السياق، حاول مستوطنون سرقة خيول من داخل “إسطبل” في منطقة صافح تياسير شرق طوباس، إلا أن شباناً تصدوا لهم وتمكنوا من إعادة الخيول.

وتأتي هذه الاقتحامات ضمن تصعيد ميداني متواصل تنفذه قوات الاحتلال في مدن وقرى الضفة الغربية، والذي يترافق مع اعتداءات مستوطنين بحماية جيش الاحتلال.

وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام