باكستان تسمح بعبور مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في باكستان محمد يحيى أن باكستان سمحت بعبور 724 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

وقال المنسق في منشور على “إكس”، إن عبور القافلة “أصبح دعما حيويا للعائلات التي هي بحاجة إلى المساعدة على خلفية استمرار إغلاق الحدود وتفاقم الأزمة الإنسانية”.

وأعرب يحيى عن الامتنان للحكومة الباكستانية على إقامة الممر الإنساني، مؤكدا وصول المساعدات إلى الأماكن المحددة.

ورحب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بعملية نقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، معبرا عن “سروره لمساعدة البعثة الإنسانية للأمم المتحدة وضمان الدعم لسكان أفغانستان”.

يذكر أن باكستان أغلقت المعابر على الحدود مع أفغانستان منذ تشرين الاول / أكتوبر 2025 بعد سلسلة اشتباكات مسلحة على الحدود، مما أسفر عن توقف نقل الحمولات من وإلى أفغانستان.

وتسبب تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بنزوح عشرات الآلاف من الأفغان من المناطق الحدودية.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية