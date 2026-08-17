بلجيكا تواجه أحد أسوأ الحرائق في تاريخها وتعوّل على دعم جوي أوروبي

استنفرت بلجيكا جهودها في مواجهة حريق غابات يعد من الأسوأ في تاريخها، أتى على حوالى ثلاثة آلاف هكتار في محمية حرجية يصعب الوصول إليها.

ويسعى أكثر من مئة عنصر إطفاء منذ الجمعة الى احتواء الحريق في منطقة هاي فينز، وهي محمية واسعة في شرق البلاد يقصدها هواة التنزه، لكنها باتت عرضة للنيران.

ويعتمد عناصر الإطفاء على دعم العديد من المزارعين المحليين الذين قدموا للمساعدة.

ويُعد هذا الحريق الأكبر في تاريخ بلجيكا الحديث، إذ سبق أن اجتاح حريق هائل المنطقة عام 1911.

تغطي سحابة من الدخان كامل المنطقة القريبة من ألمانيا، وقد اصفرّ لونها في بعض الأماكن، ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان من القرى المجاورة للحريق.

كما نصحت مدينة مونشاو الألمانية الحدودية سكانها القاطنين قرب الحدود بالمغادرة.

وقد رُصدت رائحة الدخان في مناطق بعيدة مثل نامور التي تبعد أكثر من 100 كيلومتر، وحتى في مقاطعة موزيل الفرنسية، ما أدى إلى إطلاق إنذار بتلوث الهواء، ومع ذلك، لم تتأثر أي منازل بهذا الوضع.

في السياق، صرح رئيس قسم الإطفاء لوك بورات لمجموعة من الصحافيين “واجهنا للتو مشكلة أخرى تتمثل في ازدياد سرعة الرياح، وقد طلبنا تعزيزات من وحدة كاملة”.

وتحول طبيعة الأرض الوعرة والمغطاة بالأشجار دون تمكّن عناصر الإطفاء من الاقتراب من ألسنة اللهب، وهم لا يستطيعون حتى الوصول إلى المنطقة الأولى التي احترقت، ما يعني أن مصدر الحريق لا يزال مجهولا، لذا، قد يكون الحل باستخدام الطوافات.

وإلى جانب أسطولها الخاص، تعتمد بلجيكا على الدعم الجوي من دول أوروبية أخرى لمحاولة السيطرة على الوضع.

بدأت جهود منسّقة بين الشرطة الفدرالية البلجيكية ومروحيات هولندية صباح الأحد المشاركة في إخماد النيران.

وبفضل آلية الحماية المدنية الأوروبية التي تم تفعيلها السبت، حصلت بلجيكا، بالإضافة إلى مروحيتيها الخاصتين، على مروحيتين من طراز شينوك من هولندا، فضلا عن طائرتين قاذفتين للمياه من السويد، دخلتا الخدمة بعد ظهر ذلك اليوم.

وأوضحت المفوضة الأوروبية للمساواة والجاهزية وإدارة الأزمات حجّة لحبيب، أنه تم إرسال ضابط اتصال إلى موقع الحريق لتنسيق نشر الموارد الجوية.

وقالت إنّ “هذا أمر بالغ الأهمية لتجنب وقوع حوادث” على غرار ذاك الذي وقع في أوائل آب/أغسطس في اليونان حين اصطدمت مروحيتان أثناء محاولتهما إخماد حريق.

وعلى غرار معظم أنحاء أوروبا، عانت بلجيكا في الأيام الأخيرة من موجة حر شديدة وجفاف. وارتفعت الحرارة إلى 37 درجة مئوية في بعض مناطق البلاد الجمعة، وهي ظروف مواتية لانتشار حرائق الغابات.

المصدر: وكالة يونيوز