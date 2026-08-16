وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية التقى وزير المخابرات المصرية

التقى وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية رئيس المكتب السياسي للحركة، ظهر اليوم، وزير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، في مقر قيادة الجهاز، وذلك في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية.

واستعرض الوفد مجمل التطورات السياسية والميدانية في الضفة والقطاع، مشيراً إلى الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني، وتنكره لاتفاق شرم الشيخ وخطة ترامب، وإعلانه رفض خارطة الطريق.

وقدم الوفد شرحا وافيا لما يجري في الضفة والقدس والسجون الصهيونية، معتبراً أن ما يقوم به الاحتلال هو سياسة تدميرية خطيرة يتوجب التوقف أمامها في المنطقة وعلى المستوى الدولي.

ويضم الوفد : محمد درويش رئيس مجلس الشورى، وخالد مشعل رئيس الحركة في إقليم الخارج، وزاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة، ود. باسم نعيم رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، ود. غازي حمد عضو القيادة السياسية للحركة.