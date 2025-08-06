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الرئيس الفيتنامي يزور متحف جمال عبد الناصر في القاهرة ويشيد بإرثه التاريخي

أفاد المراسل الخاص لوكالة الأنباء الفيتنامية، أن الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ، يرافقه وفد رفيع المستوى وزوجته، قام بزيارة متحف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار أنشطة زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.

ويُعدّ المتحف أحد المعالم الثقافية والتاريخية البارزة في مصر، إذ خُصّص لإحياء ذكرى وتخليد مسيرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي يُعدّ من أبرز الشخصيات السياسية تأثيرًا في العالم العربي خلال القرن العشرين.

ويقدّم المتحف عرضًا معمّقًا لمسيرة عبد الناصر، بدءًا من سنوات نشأته الأولى، مرورًا بانخراطه في العمل الثوري، ووصولًا إلى قراراته السياسية التي كان لها صدى إقليمي ودولي واسع. كما يُبرز المتحف دوره الملهم لحركات التحرر الوطني في عدد من دول العالم الثالث.

ويضم المتحف صورة تاريخية للرئيس الفيتنامي الراحل هو تشي منه، أُهديت إلى جمال عبد الناصر في أوائل ستينيات القرن الماضي، إبان بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد احتفظ الزعيم المصري بهذه الصورة في مجموعته العائلية الخاصة، تقديرًا للعلاقة الوطيدة التي جمعته بنظيره الفيتنامي.

وأعرب الرئيس الفيتنامي عن إعجابه الكبير بإرث الرئيس عبد الناصر ودوره المحوري في تاريخ مصر الحديث، مؤكّدًا على خصوصية العلاقة التي جمعت بين الزعيمين والشعبين المصري والفيتنامي.

وقد دوّن الرئيس الفيتنامي في سجل الزوّار “تأثرتُ كثيرًا عندما شاهدت صورة الرئيس هو تشي منه، بطل التحرير الوطني والشخصية الثقافية العالمية، موقعة منه ومُقدمة إلى الرئيس جمال عبد الناصر، في شهادة حيّة على عمق المودة بين الزعيمين، وتجسيدًا للتضامن والصداقة بين شعبَي فيتنام ومصر. إنني على يقين بأن أفكار وقيم الرئيس جمال عبد الناصر ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، لتعزيز علاقات الصداقة والتفاهم المتبادل بين الشعوب، ومن بينها فيتنام.”

ويُجسّد متحف جمال عبد الناصر تداخل الحياة الشخصية مع المسيرة السياسية، حيث لا يُعيد فقط إحياء مرحلة مفصلية من تاريخ مصر، بل يُرسّخ أيضًا القيم التي نادى بها الرئيس الراحل، وعلى رأسها الوطنية، والاستقلال، والعدالة الاجتماعية. كما يُعدّ المتحف مساحة تعليمية تُسهم في توعية الأجيال الجديدة بتاريخ مصر السياسي الحديث.

المصدر: مواقع