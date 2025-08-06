لبنان

ترامب: لقاء بوتين وويتكوف كان مثمرا للغاية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن موفده ستيف ويتكوف عقد “اجتماعا مثمرا للغاية” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب في حديث له “تم إحراز تقدم كبير”، ولفت إلى أنه “اطلع بعض الحلفاء الأوروبيين على مضمون اللقاء”، واضاف “الجميع متفقون على وجوب إنهاء هذه الحرب وسنعمل لتحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة”.

بدوره، أعلن البيت الأبيض مساء الاربعاء أن “لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في موسكو، سار بشكل جيد”.

وأكد البيت الأبيض أن “لقاء ويتكوف مع روسيا سار بشكل جيد، وان روسيا عازمة على مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام