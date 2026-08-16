الأركان الايرانية: لن نكف حتى الهزيمة الكاملة للأعداء الاميركيين والصهاينة في المنطقة

أشادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية بالإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة للشعب الإيراني الصابر والمثابر، مؤكدة “اننا لن نكف حتى الهزيمة الكاملة للأعداء الأمريكيين والصهاينة في المنطقة، وتحقيق حقوق الشعب الإيراني الباسل ومطالب قائد الثورة، واستسلام العدو”.

وفي بيان اصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية بمناسبة ذكرى عودة الاسرى الاحرار إلى ارض الوطن (17 آب/اغسطس عام 1990)، حيت القيادة “ذكرى دخول الاسرى الأحرار الشامخين إلى أرض الوطن الإسلامي، وتهنئ جميع المحاربين القدامى وعائلاتهم في هذا اليوم المبارك.”

واضاف بيانها “إنّ الدفاع المقدس الذي دام ثماني سنوات (1980-1988) هو وسام شرف وفخر وعزّة الإيرانيين، والذي أصبح في التاريخ المجيد للثورة الإسلامية رمزًا للثقة بالنفس، والسعي إلى الحرية، ومقاومة الظلم، وحماية الوطن، ورؤية الشهداء الذين لبّوا نداء ولاية الفقيه، ووقفوا ببسالة في وجه عدوان أعداء الثورة الإسلامية، وجسّدوا شرف الإسلام واقتداره.”

وتابع البيان: “الآن، وبعد سبعة وثلاثين عامًا من تلك السنوات الملحمية والتضحية، أصبح رصيد المقاومة والصمود المقدس والثمين الذي تركه ذلك الجيل الفخور شجرةً راسخةً قوية الجذور، ووصل إلى أيدي الشباب المزدهر الحر الذي، استجابةً لقائده الشهيد (قدس سره) وقائد الثورة الإسلامية العظيم، سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي (مد ظله العالي)، وقف في وجه الجيش الاكثر تجهيزا في العالم، ألا وهو أمريكا المجرمة، وأركع قادتها المفلسين”.

كما لفت إلى أنه “لطالما كان هذا الإرث الثمين والقيّم شاهدًا على المناداة بالعدالة ومناهضة الظلم لدى شعب إيران الإسلامية الباسلة والمقاوم. شعب يؤكد منذ اكثر من 160 يوما على دعم ابنائه في القوات المسلحة بنداء الثار للدماء الزكية لامامه الشهيد وعلى صلابة واقتدار وصمود قواته المسلحة امام غطرسة واطماع نظام الهيمنة والاستكبار العالمي بقيادة أمريكا الإرهابية.”

هذا وأعربت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عن تقديرها للإرادة الصلبة والعزيمة الراسخة للشعب الإيراني الصابر والمقاوم، وقالت: “نطمئن الشعب الايراني باننا لن نكف حتى الهزيمة الكاملة للأعداء الأمريكيين- الصهاينة في المنطقة، وتحقيق حقوق الشعب الايراني الباسل ومطالب قائدنا العزيز، واستسلام العدو”.

المصدر: فارس