دولي

رسوم جمركية أميركية إضافية على الهند بنسبة 25%

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يضيف رسوما جمركية على السلع الهندية بنسبة 25 في المئة، وذلك “ردا على استمرار شراء النفط الروسي”.

وأعلن البيت الأبيض ان “هذه الضريبة الجديدة تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 25 %، من المقرر أن تسري اعتبارا من الخميس، تزامنا مع رسوم يعتبرها ترامب متبادلة وتدخل حيز التنفيذ خلال 21 يوما”.

وتابع البيت الأبيض “ثمة خطر رسوم محتملة أيضا على بلدان أخرى تستورد بشكل مباشر أو غير مباشر النفط من روسيا الاتحادية”، واضاف “لكن ما زالت الاعفاءات قائمة بالنسبة لمنتجات استهدفتها رسوم أخرى على قطاعات معينة مثل الصلب والألمنيوم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية