عربي وإقليمي

حماس تثمن الحراك العالمي ضد حرب الإبادة في غزّة وتدعو لتصعيد الفعاليات

ثمّنت حركة حماس، في بيان لها يوم الأربعاء، “الحراك العالمي والفعاليات الجماهيرية التي شهدتها مختلف المدن والعواصم في العالم، رفضًا لحرب الإبادة والتجويع في قطاع غزّة، وإدانة لإرهاب الاحتلال الصهيونازي ضدّ المدنيين من الأطفال والنساء”.

ودعت حماس إلى “مواصلة وتصعيد الضغط الجماهيري في جميع المدن والساحات، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد (8 و9 و10 آب/أغسطس)، وفي الأيام القادمة”، وحثّت على “تنظيم المسيرات والمظاهرات والاعتصامات أمام السفارات الإسرائيلية والأميركية والداعمة للاحتلال، بهدف توحيد الجهود للضغط من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا”.

وطالبت حماس بـ”رفع الصوت ضدّ الصمت والعجز الدولي أمام جرائم القتل والقصف والتجويع التي تطال أكثر من مليوني فلسطيني”، وأكّدت على “ضرورة استمرار وتصاعد الحراك العالمي بأشكاله ووسائله المختلفة، في كل المدن والعواصم والساحات حول العالم، دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وانتصارًا للقيم الإنسانية والعدالة، ورفضًا لجرائم الاحتلال، حتى فتح المعابر ورفع الحصار ووقف العدوان على قطاع غزّة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام