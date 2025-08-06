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غزة | شهداء بغارات مكثّفة والجوع يحصد مزيداً من الأرواح

واصل الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء مجازره بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ شنّ سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في القطاع. وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 23 فلسطينيًا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وعن آخر التطورات، ماذا قال مراسلنا عماد عيد؟

هذا وأفاد مكتب الاعلام الحكومي عن استشهاد نحو عشرين مواطناً وإصابة العشرات جراء انقلاب شاحنة فوق عشرات المُجوّعين في المحافظة الوسطى.

إلى ذلك، أوضح المكتب أن شاحنة تحمل غذاء أجبرها الاحتلال على الدخول عبر طرق غير آمنة انقلبت فوق المجوعين ما يكشف تعمّد الاحتلال الزج بالمدنيين في مسارات الخطر والقتل ضمن هندسة الفوضى والتجويع.

في غضون ذلك، وثّقت وزارة الصحة بغزة وفاة 3 أشخاص بينهم طفلتان صباح اليوم بسبب سوء التغذية نتيجة لسياسة التجويع الإسرائيلية المفروضة على القطاع، وقالت إن عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 193 بينهم 96 طفلاً.

وفي الاطار، قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران إن “المجاعة في قطاع غزة تتفاقم وعدد وفيات سوء التغذية يتصاعد”، مضيفاً أن “جميع أطفال قطاع غزة مهددون بسوء التغذية الذي قد يفضي إلى الوفاة”. كما أشار إلى أن “قطاع غزة دخل المرحلة الأصعب من المجاعة وسوء التغذية”.

وفي تطورات العدوان، استشهد مواطن من مخيم البريج في منطقة المساعدات قرب وادي غزة وسط القطاع. واستشهدت رضيعة برصاص طائرة مسيرة “كواد كوبتر” أثناء وجودها في خيمة عائلتها بشارع النفق شمالي مدينة غزة.

هذا واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا قرب دوار حبيب في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطنان جراء قصف إسرائيلي قرب عيادة الحرية شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بانتشال 5 شهداء بالمخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة بعد قصفه من طائرات الاحتلال الليلة.

كذلك، أفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال الحربية اعتقلت 14 صيادا بينهم 6 أشقاء في بحر وسط القطاع بعد محاصرة مركبهم، صباح اليوم.

واستشهد شاب في منطقة ميراج الغربية جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات.

وأفاد مستشفى العودة – النصيرات أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11 شهيدًا من بينهم سيدتان، و68 إصابة من بينها 18 امرأة، جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين من نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة ولمناطق متفرقة وسط قطاع غزة، وقد جرى تحويل 16 إصابة إلى مستشفى الأقصى لاستكمال تلقي العلاج.

وشنت طائرات الاحتلال غارين شرقي مدينة غزة.

كما أفاد مستشفى العودة – النصيرات أنه استقبل 13 إصابة بينهم أطفال ونساء، جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية بالقرب من مسجد القسام بالنصيرات وسط قطاع غزة.