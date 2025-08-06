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إيران: علي لاريجاني أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي

أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مرسوماً رئاسياً عيّن بموجبه كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية، علي لاريجاني، أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وذكرت وكالة “إرنا” الرسمية أنّ لاريجاني يخلف علي أكبر أحمديان في هذا المنصب، بموجب المرسوم الجديد.

ويُشار إلى أنّ الأمين الجديد للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، سبق أن تولّى رئاسة السلطة التشريعية (مجلس الشورى الإسلامي) لثلاث دورات متتالية.

وسبق أن شغل لاريجاني عدّة مناصب رفيعة، أبرزها وزارة الثقافة ورئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

المصدر: مواقع اخبارية