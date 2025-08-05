لبنان

المفتي قبلان: لبنان أكبر من توقيع يخدم “إسرائيل” وحذار من “17 أيار” جديد

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان للحكومة اللبنانية “بمن فيها ومن عليها: لبنان أكبر من توقيعٍ يخدم إسرائيل، والسلم الأهلي يمرّ بحماية القوة الوطنية السيادية وتعزيزها، لا تمزيقها وتطويقها”.

وأضاف المفتي قبلان في بيان له مساء الثلاثاء أن “المقاومة هي التي استردّت لبنان يوم كان البعض جزءًا من الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن مَن كان يجوب العالم للسياحة والترفيه”، وتابع “الحكومة وظيفة وطنية، وليست سوق بضاعة أميركية أو إقليمية ومن يغامر بالسلم الأهلي يضع لبنان في قلب المجهول، ومن يحمل وطنه في حقيبة لا يحق له أن ينادي بسيادة هذا الوطن”.

وقال المفتي قبلان “من تلطّخ تاريخه بالعمالة لإسرائيل وقتال الجيش اللبناني، هو آخر مَن يحق له الحديث عن سيادة البلد وحصر السلاح”، وأضاف “من يضع لبنان في قلب الكارثة يتحمّل تداعيات مواقفه التي تخدم إسرائيل”، واعتبر أن “اللحظة تاريخ، والسيادة الوطنية جيش وشعب ومقاومة، ومن يطعن في هذه الحقيقة يطعن في لبنان”.

ولفت المفتي قبلان إلى أن “الجيش اللبناني شريك المقاومة ورفيق سلاحها وتضحياتها، وفوق المغامرة السياسية القذرة”، وأضاف أن “جماعة النعيم السلطوي الجدد يقامرون بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي”، وحذّر من “17 أيار جديد، لأن البلد بارود، وإطفاؤه بالبنزين يضع لبنان كله في قلب النار”.

المصدر: موقع المنار