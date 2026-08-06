الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي يهبط إلى أدنى مستوى منذ شباط 1983



تراجع الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي بمقدار 2.841 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 تموز/ يوليو، ليصل إلى 304.809 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ شباط/فبراير 1983.



وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن مستوى الاحتياطي الحالي يقترب من أدنى مستوياته التاريخية، إذ كان آخر انخفاض دونه مسجلا في الأسبوع المنتهي في 18 شباط/ فبراير1983، عندما بلغ المخزون 303.746 مليون برميل.



وكان الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي قد تراجع في الأسبوع المنتهي في 10 تموز/يوليو بمقدار 2.985 مليون برميل، ليصل إلى 316.504 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ نيسان/أبريل 1983.



ويذكر أن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عام 2009، عندما تجاوز 700 مليون برميل، قبل أن يبدأ في الانخفاض تدريجيًا نتيجة عمليات السحب المستخدمة للتعامل مع أزمات وتقلبات أسواق الطاقة.

المصدر: نوفوستي