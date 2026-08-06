أمريكا | الإدارة الأمريكية تردّ حوالى مئة مليار دولار من الرسوم الجمركية

ردّت الإدارة الأمريكية حوالى مئة مليار دولار من التعرفات إثر إبطال المحكمة العليا سلسلة من الرسوم الجمركية هذه السنة، بحسب مستندات قضائية.

ويشكّل هذا المجموع الذي ورد في ملفّات رفعت إلى المحكمة حوالى 60% من الرسوم التي جنتها الإدارة الأميركية بقيمة نحو 166 مليار دولار بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في الطوارئ الدولية.

ورُدّت الأموال إلى مستوردين كانوا قد سدّدوا الرسوم.

واستند الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى هذا القانون لفرض رسوم جمركية طائلة على شركاء تجاريين منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، غير أن المحكمة العليا اعتبرت في قرار صادر في شباط/فبراير أنه تجاوز بذلك صلاحياته.

وشكّل الحكم القضائي ضربة لمساعي ترامب فرض رسوم جمركية على كيفه واستغلالها ضدّ الحلفاء والمنافسين على السواء.

أما التعرفات الجمركية المرتبطة بقطاعات معيّنة، فبقيت على حالها.

وفي الملّفات المرفوعة إلى المحكمة، قال مسؤول في وكالة الجمارك والحدود الأميركية إنه بتاريخ 31 تموز/يوليو، تم قبول التماسات لمعالجة “طلبات استرداد محتملة وموثّقة بقيمة 128,68 مليار دولار تقريبا”.

ومن أصل هذا المجموع، تم استيفاء طلبات بحوالى مئة مليار وإرسالها إلى وزارة الخزانة لتسديد المبالغ، وفق المسؤول في الوكالة.

ومنذ صدور الحكم القضائي في شباط/فبراير، يلجأ ترامب إلى وسيلتين لفرض ضرائبه، ما أثار مزيدا من الدعاوى أمام الهيئات القضائية.

المصدر: وكالة يونيوز