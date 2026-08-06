رئيس الوزراء الكندي يسخر من ترامب بعد تعطل جهاز التلقين

وجه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني سخرية مبطنة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما تعطّل جهاز التلقين الإلكتروني (Teleprompter) أثناء إلقائه كلمة.

وقال كارني مخاطبا الحضور: “أود أن أبلغكم أن جهاز التلقين توقف عن العمل”.

وأضاف مازحا: “وعلى عكس أحد قادة العالم، فإنني لا أعتبر ذلك مؤامرة”، في إشارة ساخرة إلى ترامب، ما أثار تفاعلا بين الحضور.

وتأتي مزحة كارني في ظل سجل من الجدل الذي أحاط بعلاقة ترامب بأجهزة التلقين الإلكتروني. ففي ايلول / سبتمبر 2025، اعتبر الرئيس الأميركي أن تعطل جهاز التلقين خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يكن حادثا فنيا، بل جزءا مما وصفه بـ”ثلاثة حوادث خبيثة متتالية”، ما دفع جهاز الخدمة السرية الأميركي إلى فتح تحقيق في الواقعة، بينما أكدت الأمم المتحدة أن تشغيل المعدات كان من مسؤولية الفريق الفني المرافق للبيت الأبيض.

وفي تموز / يوليو 2026، عاد جهاز التلقين إلى واجهة الجدل بعد إقالة المشغل الرئيسي لترامب، غابرييل بيريز، وإخضاعه لتحقيقات فيدرالية بتهمة استغلال اطلاعه المسبق على نصوص خطابات الرئيس للمراهنة على الكلمات والعبارات التي سيتضمنها كل خطاب عبر منصة “Kalshi”، في قضية أثارت جدلا واسعا داخل الإدارة الأميركية.

ولطالما سخر ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016 من اعتماد منافسته هيلاري كلينتون على أجهزة التلقين، مؤكدا آنذاك تفضيله إلقاء الخطابات بصورة ارتجالية، إلا أن استخدام هذه الأجهزة أصبح لاحقا جزءا أساسيا من خطاباته الرسمية بعد وصوله إلى البيت الأبيض.

المصدر: روسيا اليوم