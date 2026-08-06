الخارجية الروسية: رغبة ألمانيا الجامحة في التصعيد قد تقود البلاد إلى كارثة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ديمتري ليوبينسكي، أن ألمانيا عاجزة عن ترهيب روسيا بـ”التهديدات”، لكن رغبة برلين الجامحة في التصعيد قد تقود البلاد إلى كارثة.

وقال ليوبينسكي في مقابلة مع وكالة “نوفوستي”: “لن ترهب روسيا التهديدات. لكن رغبة القيادة الألمانية الجامحة في التصعيد قد تقود البلاد إلى كارثة أخرى”.

وذكر موقع “تي-أونلاين” الإخباري الألماني في وقت سابق، أن الحكومة الألمانية خصصت مبلغا قياسيا قدره 11.5 مليار يورو في الميزانية الفيدرالية لعام 2026، سيُستخدم لشراء مدفعية وطائرات مسيرة ومركبات مدرعة وأسلحة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأقرت وزارة الدفاع الألمانية بأن هذا المبلغ هو الأعلى منذ بدء النزاع في أوكرانيا عام 2022.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن ألمانيا أصبحت الراعي الرئيسي للحرب في أوكرانيا، كما أنها تلعب دورا كبيرا في عسكرة البلاد.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية