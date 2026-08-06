الخميس   
   06 08 2026   
   22 صفر 1448   
   بيروت 03:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الخارجية الروسية: رغبة ألمانيا الجامحة في التصعيد قد تقود البلاد إلى كارثة

      أكد نائب وزير الخارجية الروسي ديمتري ليوبينسكي، أن ألمانيا عاجزة عن ترهيب روسيا بـ”التهديدات”، لكن رغبة برلين الجامحة في التصعيد قد تقود البلاد إلى كارثة.

      وقال ليوبينسكي في مقابلة مع وكالة “نوفوستي”: “لن ترهب روسيا التهديدات. لكن رغبة القيادة الألمانية الجامحة في التصعيد قد تقود البلاد إلى كارثة أخرى”.

      وذكر موقع “تي-أونلاين” الإخباري الألماني في وقت سابق، أن الحكومة الألمانية خصصت مبلغا قياسيا قدره 11.5 مليار يورو في الميزانية الفيدرالية لعام 2026، سيُستخدم لشراء مدفعية وطائرات مسيرة ومركبات مدرعة وأسلحة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية.

      وأقرت وزارة الدفاع الألمانية بأن هذا المبلغ هو الأعلى منذ بدء النزاع في أوكرانيا عام 2022.

      وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن ألمانيا أصبحت الراعي الرئيسي للحرب في أوكرانيا، كما أنها تلعب دورا كبيرا في عسكرة البلاد.

      المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

      مواضيع ذات صلة

      الخارجية الروسية: كييف لا تتوانى عن استخدام أساليب الإرهابيين كـ”داعش” و”القاعدة”

      الخارجية الروسية: كييف لا تتوانى عن استخدام أساليب الإرهابيين كـ”داعش” و”القاعدة”

      ارتفاع مبيعات سبائك الذهب في روسيا

      ارتفاع مبيعات سبائك الذهب في روسيا

      مسؤول روسي: أوكرانيا كثفت هجماتها على المواقع المدنية بعد تولي دراباتي لمهامه

      مسؤول روسي: أوكرانيا كثفت هجماتها على المواقع المدنية بعد تولي دراباتي لمهامه