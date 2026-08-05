اللجان النيابية تتابع ملفات الأبنية والصحة والضمان

في مجلس النواب، بحثت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه موضوع الأبنية المتصدعة والآلية للسقوط.

وتابعت لجنة الإدارة والعدل درس عدد من اقتراحات القوانين، وقررت تشكيل لجنة فرعية لدراسة التفاصيل التقنية المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية.

وعقد رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني مع نواب في اللجنة مؤتمرًا صحافيًّا للإعلان عن تقدمهم باقتراح قانون يرمي إلى تنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال الضمان.

كما عقد النائب أسامة سعد مؤتمرًا صحافيًّا تناول فيه اقتراح قانون “قيم العدالة في تجريم العنصرية الصهيونية” الذي سبق وتقدم به.

وبحضور وزيري المال ياسين جابر والشؤون الاجتماعية حنين السيد، عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة بحثت فيها ثلاث اتفاقات قروض، إضافة إلى موضوع الاعتداءات الاسرائيلية الممنهجة في الجنوب.

المصدر: موقع المنار