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   21 صفر 1448   
   بيروت 17:29
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    فلسطين المحتلة

    مراسلنا ديب حوراني يرصد لنا الجبهة الداخلية للكيان

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