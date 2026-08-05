بزشكيان: ندعم أي قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في مسار المفاوضات

اشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، الى ان إيران ستدعم أي تدبير أو مبادرة أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في مسار المفاوضات.

وقال: على الرغم من الاعتداءات الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية، وظروف المنطقة، فإن القضية الفلسطينية ما تزال تحتفظ بمكانتها المحورية في السياسة الخارجية الإيرانية، ولم تغب عن اهتمام المسؤولين وصناع القرار وقائد الثورة، ولا تزال تُعدّ القضية الأولى في العالم الإسلامي.

وشدد على استمرار دعم بلاده للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن إيران لن تدخر جهداً في مساندة الفلسطينيين، كما دعا إلى تعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية للدفاع عن مصالح الأمة الإسلامية ومواجهة التحديات المشتركة.

من جانبه، أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية عن تقديره للدعم الإيراني المستمر للشعب الفلسطيني، معتبراً أن استشهاد إسماعيل هنية في إيران يجسد وحدة الدم والمصير والموقف بين الأمة الإسلامية والقضية الفلسطينية.

وأشار الحية إلى أن الكيان الصهيوني يمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكداً أنه يسير نحو التراجع رغم الدعم الأمريكي، ومشيداً بصمود إيران وقدرتها على فرض معادلات جديدة في المنطقة.

كما أعرب عن ثقته بأن إنجازات إيران ستكون في مصلحة المنطقة والعالم الإسلامي، مؤكداً أن محور المقاومة سيحقق أهدافه في نهاية المطاف.

وأوضح الحية أن حركة حماس تواصل مفاوضاتها السياسية بالتنسيق مع مختلف الفصائل الفلسطينية، ولن تسمح للاحتلال بتحقيق عبر المفاوضات ما عجز عن تحقيقه في ساحة المعركة، معرباً عن أمله في الاستفادة من الخبرات الإيرانية في المسار التفاوضي بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني.