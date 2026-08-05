1254 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار بغزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025 ارتفعت إلى 1254 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4121 إصابة، إضافة إلى انتشال 804 جثامين، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للهدنة.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي الصادر الأربعاء، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربعة شهداء، بينهم شهيدان متأثران بإصابتهما، وشهيدان جرى انتشالهما، إلى جانب إصابة واحدة.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في وقت تعجز فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار الأوضاع الميدانية.

وأوضحت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,381 شهيدًا و174,231 إصابة، وفق أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الوزارة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع استمرار الحصار وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام