“أمل” – البقاع أحيت أربعينيّة الإمام الحسين في مقام السيدة صفية

نظمت قيادة إقليم البقاع في حركة “أمل” مسيرة، إحياء لذكرى أربعينية الإمام الحسين، انطلقت من أمام مبنى اتحاد بلديات بعلبك، وصولًا إلى مقام السيدة صفية ابنة الإمام الحسين في بلدة حوش تل صفية، حيث أقيم الاحتفال، بمشاركة رئيس الجامعة الاسلامية في لبنان الوزير السابق الدكتور حسن اللقيس، عضو هيئة الرئاسة في الحركة العميد عباس نصرالله، نائب رئيس المكتب السياسي الشيخ حسن المصري، عضو الهيئة التنفيذية، مسؤول مكتب شؤون البلديات المركزي بسام طليس، المسؤول التنظيمي في إقليم البقاع أسعد جعفر، المفتي الدكتور الشيخ عبدو قطايا، رئيس اتحاد بلديات بعلبك حسين علي رعد، رئيس بلدية بعلبك احمد الطفيلي، رئيس بلدية حوش تل صفية الدكتور محمد معاوية، رئيس بلدية مجدلون إيلي نصر، رئيس بلدية أكروم محمد جعفر، نائب رئيس بلدية مقنة فيصل جبق، مدير الجامعة الإسلامية في فرع بعلبك الدكتور أيمن زعيتر، رئيس مركز أمن عام النبي شيت المقدم علي شحادة، مسؤول الهيئة الصحية الإسلامية في البقاع عباس معاوية، وفاعليات دينية وسياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.



شحادة



والقى مفوض “كشافة الرسالة الإسلامية” في البقاع علي شحادة كلمة حركة “أمل”، مؤكدًا على “ضرورة التمسك بنهج الامام الحسين، المقاوم للظلم والناصر للحق، الذي أرساه في لبنان الإمام المغيّب السيد موسى الصدر واستكمله الرئيس نبيه بري”.



وانتهى الاحتفال بتلاوة الشيخ حسين منى السيرة الحسينية.



المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام