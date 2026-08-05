اقتحام إسرائيلي لمخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس ومنع صلاة الفجر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة، وسط انتشار عسكري واسع وإجراءات مشددة طالت حركة الأهالي، فيما منعت قوات الاحتلال إقامة صلاة الفجر في مساجد المخيم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال دفعت بعدد كبير من الآليات العسكرية إلى المنطقة، وفرضت طوقاً أمنياً ومنعت التجول في شوارع كفر عقب، بالتزامن مع تنفيذ عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل.

وأعلنت محافظة القدس أن الاقتحام ترافق مع حملة عسكرية واسعة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أرسلت رسائل نصية إلى عدد من السكان تبلغهم ببدء العملية، كما منعت المصلين من الوصول إلى المساجد لأداء صلاة الفجر في مخيم قلنديا.

وخلال الاقتحام، اعتقلت قوات الاحتلال والد الشهيد ليث الشوعاني من المخيم، فيما أفيد عن قيام آلية عسكرية إسرائيلية بدهس شاب في محيط المنطقة، من دون توفر معلومات عن وضعه الصحي حتى الآن.

وتأتي هذه المداهمات في إطار سلسلة اقتحامات يومية تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تتخللها اعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، ما أدى وفق بيانات فلسطينية رسمية إلى استشهاد أكثر من 1182 فلسطينياً، وإصابة نحو 13 ألفاً، واعتقال قرابة 24 ألفاً، إضافة إلى هدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد، وتجريف أراضٍ زراعية، وتهجير عائلات فلسطينية.

المصدر: وكالة الأناضول