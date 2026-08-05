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    لبنان

    الهيئات النقابية في القطاع العام تبحث توحيد المواقف وتنسيق التحرك المطلبي

      عقدت الهيئات النقابية والعمالية في القطاع العام اجتماعًا تنسيقيًا بمشاركة رئيس اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام عماد ياغي، ورئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله، وممثلين عن تجمع روابط القطاع العام، إلى جانب عدد من الفاعليات النقابية والعمالية.

      وبحث المجتمعون أبرز التحديات التي تواجه العاملين في القطاع العام، وآليات تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المكونات النقابية بما يخدم مصالح العاملين.

      وأوضح ياغي أن الاجتماع شكّل محطة تمهيدية لإطلاق مسار حواري وتنسيقي مستمر، يهدف إلى توسيع دائرة التشاور والانفتاح على مختلف القوى والهيئات المعنية، وصولًا إلى مقاربة موحدة وشاملة للقضايا التي تهم العاملين في القطاع العام.

      واتفق المشاركون على مواصلة الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة لاستكمال النقاش وصوغ رؤية مشتركة تعزز وحدة الموقف في القضايا الوطنية والمطلبية، مع إبقاء باب المشاركة مفتوحًا أمام مختلف الهيئات والفاعليات الراغبة في الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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