بقائي: أجواء إيجابية تحيط بالمباحثات الإيرانية – العُمانية بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استمرار المباحثات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان لتنظيم حركة الملاحة البحرية الآمنة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الأجواء التي تسود هذه المباحثات “إيجابية” على المستويين الفني والسياسي.

وأوضح بقائي، في تصريح متلفز، أن المباحثات تُجرى في إطار الحوار بين الدولتين الساحليتين للمضيق، وتركّز على تحديد مسارات آمنة لذهاب وإياب السفن، بما يراعي اعتبارات الأمن القومي لكل من إيران وسلطنة عُمان، ويضمن في الوقت نفسه الحقوق السيادية للبلدين.

وأضاف أن طهران، بالتعاون مع مسقط، تعمل على إعداد الآليات والترتيبات المستقبلية لإدارة حركة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي، مؤكداً أن نتائج المباحثات ستُعلن بعد استكمالها وصياغتها بصورة نهائية.

المصدر: وكالة تسنيم