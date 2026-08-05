تقارير غربية: الحرب على إيران استنزفت مخزون الصواريخ الأمريكية وأثارت قلقًا داخل البنتاغون

كشفت تقارير إعلامية غربية عن تراجع كبير في مخزون الصواريخ الأمريكية عقب الحرب على إيران، وسط تحذيرات من وصول بعض الذخائر الاستراتيجية إلى مستويات وُصفت بـ”الخطيرة”، الأمر الذي أثار قلقًا داخل الأوساط العسكرية الأمريكية.

وبحسب تقرير لشبكة CNN، استهلك الجيش الأمريكي نحو 80% من الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة “ثاد” (THAAD) خلال الحرب، فيما نقلت CBS News عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة استخدمت ما يقارب كامل مخزونها من الصواريخ بعيدة المدى الدقيقة، رغم نفي وزير الدفاع الأمريكي هذه التقديرات.

وأفادت يورونيوز بأن كبار القادة العسكريين الأمريكيين أعربوا عن مخاوفهم من تراجع مخزونات الذخائر إلى “مستوى خطير”، مشيرة إلى استهلاك نحو نصف مخزون صواريخ “باتريوت” الاعتراضية، إلى جانب الاستنزاف الكبير لمنظومة “ثاد”.

ولم يقتصر الاستهلاك على الصواريخ الدفاعية، إذ ذكرت CBS News أن الولايات المتحدة استخدمت أيضًا معظم مخزونها من صواريخ ATACMS ومنظومة PrSM بعيدة المدى.

ووفق التقارير، يتركز القلق الرئيسي لدى القيادات العسكرية الأمريكية على بطء قدرة الصناعات الدفاعية في تعويض الصواريخ الاعتراضية، بعدما تجاوز معدل استخدامها وتيرة الإنتاج.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن التحذيرات المرتبطة بتراجع مخزون الذخائر، إلى جانب تقييمات تتعلق بتداعيات استهداف البنى التحتية الإيرانية ومخاوف بعض دول الخليج، كانت من بين العوامل التي دفعت واشنطن إلى إعادة النظر في بعض خططها العملياتية.

وتخلص التقارير إلى أن الحرب على إيران فرضت كلفة عسكرية كبيرة على الولايات المتحدة، وأعادت تسليط الضوء على أهمية إدارة المخزونات الاستراتيجية وقدرات الإنتاج العسكري باعتبارها أحد أبرز عناصر الردع في الحروب الحديثة.

المصدر: وكالة تسنيم