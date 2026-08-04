النفط يرتفع 1% وسط مخاوف على إمدادات الشرق الأوسط

أفادت وكالة رويترز بارتفاع أسعار النفط بنحو 1%، اليوم الثلاثاء، بعد خسارة حادة في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من استمرار تعرض إمدادات الشرق الأوسط للخطر، في ظل تعثر التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران التي عطلت حركة الشحن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب استحقاق 1.02 دولار، بما يعادل 1.2% ، ليصل إلى 84.79 دولارا للبرميل بحلول الساعة 6:32 بتوقيت غرينيتش، بعدما تراجعت 7% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أو 0.6%، ليصل إلى 80.80 دولارا للبرميل، بعد انخفاضه بأكثر من 5% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في نحو أسبوع.

المصدر: وكالة رويترز