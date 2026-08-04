العراق يؤكد عبور ناقلات نفطه عبر مضيق هرمز

كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حركة ناقلات الخام عبر مضيق هرمز، مؤكدة عبور ناقلات محملة بالنفط العراقي ومتابعة مسار الشحنات عبر أنظمة عالمية حتى وصولها إلى المصافي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سليم الركابي، لوكالة الأنباء العراقية إن بيع النفط الخام يجري وفق آلية “مطروح ميناء”، موضحا أن مسؤولية الوزارة تنتهي بعد تحميل الشحنة ومغادرة الناقلة للميناء.

وأضاف أن المشتري يتولى بعد ذلك مسؤولية نقل الشحنة وتحديد مسارها والحصول على الموافقات اللازمة لعبور مضيق هرمز، مشددا على أن الوزارة لا تملك الناقلات ولا تتحمل مسؤولية حركتها بعد مغادرة الميناء.

وأشار الركابي إلى أن بعض الناقلات تحمل شحنات تصل إلى مليوني برميل من النفط الخام، لافتا إلى أن الوزارة تتابع حركتها عبر أنظمة تتبع عالمية، في حين تراقب شركة تسويق النفط وصول الشحنات إلى المصافي.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية