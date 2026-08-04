قطر: لا اتفاق حتى الآن والأولوية للمسار الدبلوماسي وفتح هرمز

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن، وأن المهم هو العودة للمسار الدبلوماسي.

وأضاف الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي بالدوحة، أن التركيز ينصب الآن على خفض التصعيد والتوصل لاتفاق بشأن المرور الحر عبر مضيق هرمز، والمسار الدبلوماسي.

وتابع “ما يهمنا الآن هو عودة المفاوضات، ولتحقيق هذا يجب ضمان وقف النار وفتح مضيق هرمز”.

وذكر الأنصاري أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جهود خفض التصعيد في المنطقة، وجدد دعم قطر مساعي التوصل لاتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة.

كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن أكد ضرورة التزام الأطراف بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران في يونيو/حزيران الماضي.

غزة

وفي ما يتعلق بغزة، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الوسطاء مستمرون في جهودهم لسرعة تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في القطاع.

وأكد الأنصاري أن حركة حماس التزمت بما طُلب منها، وأن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزامها.

وقال “موقفنا واضح بأن هناك التزامات على إسرائيل أن تنفذها وفق اتفاق وقف النار بغزة”.

وأشار المتحدث القطري إلى أن الأمور الأمنية هامة جدا بالنسبة لتطبيق اتفاق غزة.

وقبل أيام، نشر مجلس السلام خريطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، ومن بين بنودها الرئيسية حصر السلاح مقابل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.

وأكدت حركة حماس أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى.

المصدر: موقع الجزيرة