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    تقارير مصورة

    تقارير مصورة | المريجة وتحويطة الغدير ذاكرة مقاومة لم يدمرها العدوان الاسرائيلي

    المصدر: موقع المنار

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