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    القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا بطائرة مسيرة هدفاً حساساً للعدو الصهيوني في مطار نجران وكانت الاصابة دقيقة

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