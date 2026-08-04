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    عربي وإقليمي

    الاحتلال يشنّ حملة دهم واعتقالات وهجمات للمستوطنين في الضفة

      واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين، الليلة الماضية وفجر الثلاثاء، تصعيد اعتداءاتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، عبر اقتحامات واسعة ومداهمات واعتقالات واعتداءات طالت منازل وممتلكات المواطنين.

      ففي نابلس، اندلعت مواجهات في شارع القدس أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان، كما واصلت اقتحام المنطقة الشرقية من المدينة لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف وأدائهم طقوساً تلمودية، وأطلقت قنابل الغاز بشكل مكثف.

      وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب 18 عاماً برصاص الاحتلال في القدم خلال الاقتحام.

      وفي طولكرم، وقعت إصابتان إثر اصطدام آلية عسكرية لجيش الاحتلال بمركبة فلسطينية قرب مفرق الشاهد وسط المدينة، كما داهمت قوات الاحتلال منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان “مؤيد شعبان”، واقتحمت بلدتي بلعا ودير الغصون.

      وفي قلقيلية، واصلت قوات الاحتلال اقتحام المدينة وسط حملة مداهمات واعتقالات، واعتقلت الأسير المحر أوس أبو علي من حي كفر سابا، والأسير المحر ساجي أبو عذبة من حي زيد، كما داهمت منازل أخرى في الحي ذاته.

      وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال المنازل خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب المدينة، واقتحمت بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل.

      وهاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في قريتي تلفيت وجالود جنوب نابلس وأضرموا النار في عدد من المنازل والمركبات.

      وفي جنين، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت خلال اقتحام بلدتي فحمة وكفر راعي، كما اقتحمت بلدة قباطية جنوب المدينة.

      وفي طوباس، تواصلت عمليات الاقتحام والمداهمات في مخيم الفارعة جنوب المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس.

      وفي أريحا اقتحمت قوات الاحتلال حي المصنع، وفي القدس اقتحمت محيط بلدة حزما شمال المدينة المحتلة.

      وفي رام الله أغلق جيش الاحتلال شارع عمّان وعرقل حركة المركبات بالتزامن مع اقتحامه المتواصل للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

      وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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