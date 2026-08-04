أمريكا | حرائق غابات ضخمة تجتاح مدينة سبوكان وتجبر 65 ألف شخص على الإخلاء

أدت حرائق غابات ضخمة اندلعت في مدينة سبوكان بولاية واشنطن إلى إجلاء نحو 65 ألف شخص وتدمير ما بين 700 و1110 مبانٍ، بحسب السلطات، بينما واصل رجال الإطفاء محاولاتهم لاحتواء ألسنة اللهب.

وأوضحت السلطات أن ثلاثة حرائق اندمجت وأحرقت 8026 فداناً (3248 هكتاراً) في منطقة سبوكان.

وأتاح انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة والدخان الكثيف إحراز “تقدم كبير” ضد اثنين من هذه الحرائق، وقال مسؤولون محليون إنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن إصابات.

ويوم الأحد، أظهرت لقطات جوية عشرات المنازل محترقة حتى الأرض، ولم يبق منها سوى مداخنها المبنية من الطوب وأساساتها، بينما نجت منازل مجاورة من دون أضرار تقريباً.

وأظهرت خريطة انقطاع الخدمة الصادرة عن شركة المرافق المحلية “أفستا” أن أكثر من 6445 عميلاً انقطع عنهم التيار الكهربائي صباح الإثنين.

وكان أكبر الحرائق الثلاثة المشتعلة في سبوكان، وهو حريق “أولد ترايلز”، قفز فوق نهر سبوكان يوم السبت ووصل إلى أطراف المدينة.

المصدر: وكالة يونيوز