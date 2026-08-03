نواف سلام: إعادة إعمار البلدات الجنوبية أولوية وطنية

شدّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على أن إعادة إعمار البلدات الجنوبية المتضررة تمثل أولوية وطنية، مؤكدًا أن الدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي، بما يضمن عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي.

وجاء كلام سلام خلال استقباله رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين على رأس وفد من المجلس البلدي، حيث جرى البحث في واقع البلدة واحتياجاتها ضمن خطة الحكومة للعودة والتعافي، ولا سيما ما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية، وإزالة الأضرار، وتأمين الخدمات الأساسية، بما يسرّع عودة الأهالي إلى منازلهم.

المصدر: موقع المنار