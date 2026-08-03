قائد الجيش تابع جولاته وتفقَد وحدات عسكرية منتشرة في صيدا والسعديات وعزى ذوي العسكريين الشهداء: طائفتنا لبنان وإيماننا برسالتنا ثابت لا يتزعزع

تابع قائد الجيش العماد رودولف هيكل جولاته وتفقَد قيادة لواء المشاة الأول في ثكنة محمد زغيب – صيدا ولواء المشاة الثامن في السعديات، واطلع على الانتشار العملاني ومهمات حفظ الأمن المنفّذة في قطاع المسؤولية.

استهل العماد هيكل جولته بتهنئة العسكريين لمناسبة عيد الجيش الحادي والثمانين، مثمنا جهودهم وتضحياتهم، ولافتا إلى أن “قوة الجيوش تقاس بالعزيمة والالتزام قبل العتاد والسلاح”.

وشدد على “أهمية الحفاظ على الجهوزية والاستعداد للمزيد من التضحية”، وقال: “نبذل أقصى طاقتنا لأداء واجبنا في ظل صعوبات كبيرة. لقد واجه الجيش تحديات جسيمة خلال الفترة الماضية، بخاصة تلك الناتجة من العدوان الإسرائيلي، وازداد تماسكا وإيمانا برسالته”.

أضاف: “يعلق اللبنانيون آمالهم على الجيش ويرون فيه حارس أمنهم بفضل أدائه الحازم والمحترف. طائفتنا لبنان وإيماننا برسالتنا ثابت لا يتزعزع”.

ودعا العسكريين إلى “عدم التأثر بالشائعات”.

وعزى ذوي العسكريين الشهداء، مشيدا بـ”اندفاعهم وإخلاصهم في أداء الواجب، وتضحياتهم الغالية من أجل الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام