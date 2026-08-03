قائد القوات البرية للحرس الثوري: سنحوّل أرض المواجهة إلى مقبرة للمرتزقة إذا ارتكبت الجماعات الإرهابية أي خطأ

أكد قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد كرامي، أن قواته على أهبة الاستعداد للتصدي لأي تحرك من قبل الجماعات الإرهابية أو الأعداء الأجانب، محذرًا من أن ارتكاب أي خطأ سيؤدي إلى تحويل مناطق المواجهة إلى “مقبرة للمرتزقة”.

وقال كرامي، خلال زيارته للمناطق العملياتية شمال غربي إيران، إن مقاتلي قاعدة حمزة سيد الشهداء التابعة للقوات البرية للحرس الثوري، وبفضل ما وصفه بالخبرات المتراكمة في مجال الدفاع عن الأراضي الإيرانية، إلى جانب الاعتماد على الإيمان والتكنولوجيا والعلوم الحديثة، مستعدون لمواجهة أي تهديد.

وأضاف أن القوات التابعة للقاعدة، بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، تواصل تعزيز جاهزيتها للتعامل مع “أي خطأ من جانب الأعداء الأجانب أو قادة وعناصر الجماعات الإرهابية”، مؤكدًا أن الرد سيكون حاسمًا.

المصدر: موقع المنار