إيران تعتمد منفذ سومار رسمياً لعبور زوار الأربعين وتتوقع استقبال 100 ألف زائر عبره العام المقبل

أعلن مساعد وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية والأمن الداخلي، رئيس اللجنة المركزية لزيارة الأربعين، علي أكبر بورجمشيديان، اعتماد منفذ سومار رسمياً ضمن المنافذ الحدودية المخصصة لزيارة الأربعين، متوقعاً أن يشهد عبور ما لا يقل عن 100 ألف زائر عبره خلال مراسم الزيارة في العام المقبل.

وأوضح بورجمشيديان، خلال تفقده المنفذ الحدودي، أن أكثر من ألفي زائر عبروا حتى الآن عبر منفذ سومار، مؤكداً أن افتتاحه يمثل خطوة مهمة لتوسيع حركة الزائرين وتخفيف الضغط عن المنافذ الحدودية الأخرى.

وأشار إلى أن منفذ سومار يتميز بقربه من بغداد ومدينة الكاظمية، فضلاً عن توفر شبكة طرق مناسبة ومستوى أمني جيد، ما يجعله أحد المسارات المهمة لزوار العتبات المقدسة في العراق.

وأضاف أن إدراج سومار ضمن المنافذ الرسمية لزيارة الأربعين سيتيح له الاستفادة من المخصصات المالية وخطط تطوير البنية التحتية والدعم الحكومي، معرباً عن ثقته بأن يتحول خلال السنوات المقبلة إلى أحد أبرز منافذ عبور زوار الأربعين في البلاد.

وتتم حركة زوار الأربعين في محافظة كرمانشاه، غربي إيران، عبر منفذي خسروي وسومار، بعدما انضم الأخير هذا العام لأول مرة إلى قائمة المنافذ الرسمية المخصصة لعبور الزائرين. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الزائرين العابرين عبر منافذ المحافظة مليوني زائر خلال مراسم زيارة الأربعين الحالية.

المصدر: وكالة ارنا