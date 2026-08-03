وزير الصناعة الإيراني يزور باكستان لبحث توسيع التعاون الاقتصادي ورفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار

توجّه وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، محمد أتابك، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم ممثلين عن مؤسسات حكومية ورجال أعمال من القطاع الخاص، للمشاركة في الاجتماع العاشر لرؤساء اللجنة التجارية المشتركة بين إيران وباكستان، وإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني.

وأفادت وكالة “إرنا” بأن الزيارة الرسمية، المقررة يومي 4 و5 أغسطس/آب 2026، تهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين، وتعزيز الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية.

ويرتكز جدول أعمال المباحثات على 19 محوراً رئيسياً، في مقدمتها استكمال اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وباكستان، وإنشاء آلية للمقايضة السلعية، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية.

كما تشمل المباحثات إزالة معوقات النقل العابر، وتسهيل نقل الحاويات الإيرانية عبر الموانئ الباكستانية، وتطوير البنية التحتية في المنطقة الحدودية بين ريمدان وغبد، وإنشاء مسار مستقل إلى الحدود الباكستانية عبر الجزء المنفصل من منطقة جابهار الحرة، إلى جانب تسهيل النقل البري.

وفي المجال البحري، يبحث الجانبان ربط الحدود البحرية في غوادر بمنفذ ريمدان، وتطوير الممر السككي من خلال ربط مينائي جابهار وغوادر.

وتتناول الزيارة أيضاً تعزيز الإنتاج الصناعي المشترك، ولا سيما في قطاع النسيج، ومعالجة المشكلات المصرفية والمالية التي تواجه التجار، وتسهيل إصدار تأشيرات رجال الأعمال، وتفعيل الأسواق الحدودية المشتركة، في إطار تنفيذ خارطة الطريق الهادفة إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار.

المصدر: وكالة ارنا