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    وزير الخارجية الإيراني ينضم إلى جموع الزائرين في مسيرة الأربعين من النجف إلى كربلاء

      انضم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى جموع الزائرين في مدينة النجف الأشرف للمشاركة في مسيرة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، بالتزامن مع توافد ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء المناسبة.

      وجاءت مشاركة عراقجي في المسيرة بعيدًا عن الأجواء الرسمية والبروتوكولات الدبلوماسية، حيث سار بين الحشود برفقة الزائرين، في مشهد وثقته عدسات وسائل الإعلام والهواتف المحمولة.

      وعقب وصوله إلى النجف الأشرف، أحاط الصحفيون بوزير الخارجية الإيراني طالبين منه الإدلاء بتصريحات، إلا أنه اكتفى بالقول: “لقد وصلت للتو”، في إشارة إلى تركيزه على المشاركة في الأجواء الروحية للزيارة ومرافقة الزائرين في مسيرتهم من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة.

      المصدر: وكالة ارنا

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