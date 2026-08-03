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    لبنان

    النائب حسين الحاج حسن: لن نسلّم سلاح المقاومة

      أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن المقاومة لن تتخلى عن سلاحها، منتقداً ما يُطرح حول “اتفاق الإطار”، معتبراً أنه يربط الانسحاب وإعادة الإعمار وعودة النازحين بشروط تمس المقاومة.

      وجاء كلام الحاج حسن خلال الحفل التأبيني الذي أقامه حزب الله وآل الشهيد بمناسبة مرور أربعين يوماً على ارتقاء الشهيد المجاهد محمد الجواد حسن الحاج حسن (نينوى)، في حسينية بلدة حوش النبي، بحضور فعاليات وحشد من الأهالي.

      وقال الحاج حسن إن “اتفاق الإطار يربط الانسحاب وعودة النازحين وإعادة الإعمار بشرطين: نزع سلاح المقاومة والتحقق الإسرائيلي من النتائج”، مؤكداً أن “لا أحد قادر على نزع سلاح المقاومة، ولن نسلّمه”.

      المصدر: موقع المنار

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