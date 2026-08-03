متحدثة الحكومة الايرانية: البلاد تجاوزت صعاب الحرب بفضل التضامن الوطني

أشارت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية “فاطمة مهاجراني”، إلى الدور الفريد للتضامن الوطني في عبور الأيام العصيبة التي فرضتها الحرب على إيران، قائلةً: إن تكاتف الشعب، ودعم القوات المسلحة، وجهود القطاع الخاص، مكنت اقتصاد البلاد من تجاوز هذه الأزمة بسلام، دون أن تشهد الأسواق أي نقص في السلع.

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة خلال لقائها، اليوم الاثنين، ممثل الولي الفقيه في محافظة إيلام غربي البلاد، قائلة: إن الشعب الإيراني وقف بمسؤولية إلى جانب الحكومة والقوات المسلحة خلال أيام الحرب المفروضة.

وأضافت: إن الحكومة وأئمة الجمعة والقوات المسلحة والقطاع الخاص أدوا دورا مهما في تجاوز الأيام العصيبة للحرب خلال تلك الفترة.

كما أشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى استقرار الأسواق، قائلة: إن القطاع الخاص حافظ على استمرارية دورة الإنتاج في البلاد، ولم يسمح لضغوط العدو بعرقلة عملية توريد السلع.

وتابعت مهاجراني: على الرغم من الضغوط الشاملة التي مارسها الأعداء، لم تشهد المتاجر في بلدنا العزيز إيران، أي نقص في السلع، وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل همة الشعب الإيراني وتكاتفه.

المصدر: وكالة ارنا