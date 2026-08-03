بقائي: المباحثات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز ثنائية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ” إسماعيل بقائي”، أن ” المباحثات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز هي محادثات ثنائية بين الدولتين المشاطئتين تهدف إلى تحديد مسار آمن للملاحة البحرية، مشيراً إلى أن الملفات المتعلقة بالعلاقات الإيرانية-الأمريكية وتنفيذ واشنطن لالتزاماتها ستُبحث في مراحل لاحقة وبما يتناسب مع الظروف القائمة.

وقال بقائي في مستهل مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين: إن أول زائرٍ أرسلته إيران للمشاركة في مراسم الأربعين لهذا العام إلى كربلاء المقدسة، كان القائد الشهید للثورة الإسلامية، الذي لم يكن له في سلوكه قدوة سوى الإمام الحسين (عليه السلام).

وأشار إلى الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة حين شنت هجوما على أسرة إيرانية في جزيرة قشم جنوب البلاد، مستخدمة قنابل تزن نحو ألف كيلوغرام، ما أدى إلى استشهاد الأب والأم وطفلهما البالغ من العمر عامين، وإصابة ابنين مراهقين آخرين من الأسرة.

المصدر: وكالة ارنا