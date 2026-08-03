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    لبنان

    الوزير السابق مصطفى بيرم: السلطة التي لا تعبّر عن شعبها هي سلطة لقيطة ومؤقتة

      أكد الوزير السابق مصطفى بيرم أن السلطة التي لا تعبّر عن شعبها وآلامه وتطلعاته هي “سلطة مؤقتة”، مشدداً على أن خيار المقاومة يستند إلى إرادة شعبية وإيمان راسخ، وأن الضغوط لن تنال من صمودها.

      وجاء كلام بيرم خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله لشهداء المقاومة الإسلامية في بلدة زبقين الذين ارتقوا في معركة “العصف المأكول”، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، وفعاليات سياسية ودينية واجتماعية، وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي.

      وأشار بيرم إلى أن التضحيات التي قدمها المقاومون أسهمت في حماية لبنان، مؤكداً أن المقاومة تدعو إلى قيام دولة قوية وقادرة، ومنتقداً ما وصفه بسياسات السلطة، معتبراً أنها لا تعكس تطلعات اللبنانيين وتمنح الاحتلال فرصة لمواصلة اعتداءاته.

      المصدر: موقع المنار

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