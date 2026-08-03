الخارجية الروسية: مستعدون للنظر في مقترحات بناءة بشأن المفاوضات مع كييف

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين أن روسيا لم ترفض المفاوضات مع أوكرانيا، ومستعدة للنظر في مقترحات بناءة.

وقال غالوزين في تصريح لصحيفة “إزفيستيا”، نشر يوم الاثنين، إن “المسؤولين الروس تحدثوا مرارا حول أننا منفتحون على المفاوضات دائما. وإن الجانب الأوكراني هو من قطعها وحظرها على نفسه”.

وتابع: “ونحن لم نرفض أبدا دراسة المقترحات البناءة، بما في ذلك بشأن إطار الاتصالات”، مضيفا أن ورود مثل هذه المقترحات لا يتوقف على موسكو.

يذكر أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا جرت في جنيف في فبراير الماضي.

المصدر: صحيفة ازفستيا الروسية